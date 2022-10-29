Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление России о выходе из зернового соглашения и призвал другие страны требовать от РФ "прекратить голодные игры".
Об этом он написал в Twitter.
"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", – подчеркнул Кулеба.
В то же время пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "Суспильному" заявил, что Украина ожидает реакцию Турции и ООН относительно этого заявления Российской Федерации.
"Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакцию подписантов", – отметил Никифоров.
Взрывы в оккупированном Севастополе: подробности
В субботу, 29 октября в Севастопольской бухте во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы.
В Минобороны РФ заявили, что в 4:20 утра корабли Черноморского флота были атакованы на своих пунктах базирования в Севастополе. Россия обвинила во взрывах Украину.
В то же время полковник Вооруженных сил Украины в запасе, военный летчик-инструктор, Роман Свитан считает, что атака на корабли РФ в Севастополе скорее всего осуществлялась надводными и подводными беспилотниками. Он подчеркнул, что когда готовится такого рода атака, главной целью является флагман, поэтому мы можем больше не услышать о российском фрегате "Адмирал Макаров".
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