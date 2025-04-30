Свастики широко использовались в средиземноморских контекстах.

Два 2300-летних меча, обнаруженных в некрополе кельтского железного века во Франции, "имеют мало аналогов в Европе", а один украшен крошечными свастиками.

Как пишет Live Science, оба меча были найдены целыми в ножнах. У одного из мечей есть богато украшенные ножны из медного сплава, предназначенные для ношения на поясе. Несколько полированных драгоценных камней украшают края ножен, и по крайней мере два из камней имеют узоры свастики.

Отмечается, что хотя свастика печально известна своей связью с нацистским режимом и зверствами Второй мировой войны, эти древние свастики имели разные коннотации. Свастики широко использовались в средиземноморских контекстах, но эти орнаментальные мотивы были присвоены кельтами в материковой Европе для собственного использования в конце пятого века и части четвертого века до нашей эры.

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Руководитель раскопок некрополя Винсент Жорж и его коллеги первоначально нашли мечи и другие погребальные принадлежности в 2022 году в Крезье-ле-Нёф, городе, в котором сейчас проживает всего 1500 человек. Но во время Второго железного века (450-52 гг. до н. э.) Крезье-ле-Нёф находился на перекрестке территориальной оккупации могущественными кельтскими племенами арвернов, эдуев и битуригов. Команда ученых раскопала там захоронение площадью около 650 квадратных метров, в котором находилось более 100 могил. Но из-за высокой кислотности почвы в регионе не было найдено никаких останков скелета. Было обнаружено одно кремационное захоронение рядом с погребальной вазой с выбитыми узорами и расписными полосами.

Интересно, что почти половина гробниц имела металлические украшения, включая драгоценности. Браслеты из медного сплава были наиболее распространенными артефактами, найденными в захоронениях, но команда также обнаружила 18 поврежденных брошей, в том числе одну, украшенную полированным драгоценным камнем. Драгоценный камень установлен в диск, украшенный позолоченным серебром и рельефными узорами или узорами, выполненными путем выбивания обратной стороны металлического листа. Он был создан где-то между концом четвертого и началом третьего века до нашей эры.

Другая брошь имеет оцелли, или глазоподобные отметины, распространенную декоративную тему, которая была "модной среди кельтских мастеров" с пятого и четвертого веков до нашей эры, рассказал Жорж.

Самыми яркими предметами, найденными в некрополе, были два хорошо сохранившихся меча. Рентгеновский анализ короткого клинка, на ножнах которого были свастики, выявил встроенные символы наверху клинка - круг и полумесяц, разделенные линией. Это дает предположить, что он был создан в начале четвертого века до нашей эры. Жорж заявил:

"Солнце и полумесяц несомненно отражают космологическую символику и были очень распространенной сакральной концепцией, связанной с этим конкретным видом меча в то время".

Археолог отметил, что подобная символика была обнаружена на других кельтских мечах, а также на мечах этрусков, которые жили на территории современной Италии. Он добавил, что рисунки солнца и луны можно также найти на коротких мечах по всей континентальной Европе с третьего и четвертого веков до нашей эры.

Интересно, что второй меч был длиннее, и его ножны все еще имеют подвесные кольца, которые позволяли прикрепить его к поясу на талии. Как и некоторые браслеты, ножны этого меча имеют глазки.

По мнению ученых, длинный меч имеет все характеристики функционального оружия, так как его мог носить всадник, а его ножны не были богато украшены. Но более короткий меч со свастиками, по-видимому, не является функциональным Скорее, этот меч, вероятно, использовался как маркер власти, включая военное командование.

Жорж добавил, что более короткий меч "более или менее современен кельтским вторжениям в северную Италию и разграблению Рима в 387 г. до н. э.", когда галлы разбили римскую армию в битве при Алии.

Новости археологии

Археологи в Перу обнаружили захоронение женщины из элиты с замечательными погребальными принадлежностями, включая декоративные изделия из клюва тукана и перьев ара.

Женщина жила где-то между 3000 и 1800 годами до н. э., и ее хорошо сохранившееся тело было найдено в руинах древнего города Асперо, который находится на западе Перу, примерно в 700 метрах от Тихого океана.

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