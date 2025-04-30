Встреча между президентами произошла в "позитивном" ключе.

Президент Украины Владимир Зеленский использовал свои 15 минут с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане по максимуму, призвав американского лидера занять более жёсткую позицию по отношению к кремлевскому диктатору Владимиру Путину и вновь сделать приоритетом полное прекращение огня, сообщили Axios два источника, проинформированных о встрече в Ватикане.

Сообщается, что советники Зеленского были разделены во мнении, стоит ли вообще рисковать и проводить личную встречу после провала в Овальном кабинете. Но по её итогам, по словам источников, Зеленский почувствовал, что ему впервые удалось изменить позицию Трампа в отношении Путина.

Это подтвердило и жесткое заявление Трампа в адрес Путина после массированной воздушной атаки на Киев. "Возможно, он [Путин] вовсе не хочет закончить войну, он просто водит меня за нос — и с ним нужно поступать иначе, например, через банковские или вторичные санкции?" — написал тогда президент США.

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Встреча на период похорон Папы Франциска не была согласована заранее. Изначально предполагалось, что лидеры двух стран попытаются встретиться после церемонии. Но Зеленский встретился с Трампом по прибытии и нашли возможность поговорить наедине в Соборе Святого Петра.

Издание сообщает, что Зеленский сказал американскому лидеру, что Путин не уступит, если он не усилит давление. Один из источников отметил, что Трамп ответил, что, возможно, ему действительно стоит изменить свой подход к Путину. Зеленский также настаивал на возвращении к изначальному предложению о безусловном прекращении огня как стартовой точке для мирных переговоров — Украина это предложение приняла, а Россия отвергла. Трамп, похоже, с этим тоже согласился.

"На встрече Зеленский вновь заявил, что не признает Крым российским, и, по словам источника, Трамп дал понять, что не требует от него этого. План предусматривает признание со стороны США, а не Украины", - говорится в материале.

Кроме того, СМИ пишет, что Зеленский также сказал Трампу, что он не боится идти на уступки ради окончания войны, но ему нужны достаточно надёжные гарантии безопасности. И напоследок президент США настоял, чтобы Украина как можно скорее подписала соглашение по полезным ископаемым.

Axios также отмечает, что одной из причин, почему эта встреча и вовсе прошла более позитивно, могло быть отсутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа, которых Украина считает более лояльными к российской позиции.

Другие новости о встрече Трампа с Зеленским

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп признался, о чем говорил с Зеленским в Ватикане. По его словам, украинский лидер стал более "спокойным" и заинтересованным в соглашении о прекращении войны. Они якобы успели коротко обсудить вопрос оккупированного Крыма.

Кроме того, Трамп настаивал на личной встрече с Зеленским в Ватикане. "Он был полон решимости поговорить с Зеленским с глазу на глаз и обсудить, как мы собираемся положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе", - отметил советник Трампа по национальной безопасности.

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