Президент утверждает, что присутствие США на местах добычи "удержит много плохих игроков подальше от страны".

Президент США Дональд Трамп сказал, что не хотел "заключать сложное соглашение" о полезных ископаемых с Украиной. Об этом он заявил во время прес-конференции в Белом доме.

"Мы заключили соглашение, где наши деньги в безопасности, где мы можем начать бурить и делать то, что мы должны делать", - сказал он.

Трамп утверждает, что присутствие США на местах добычи "удержит много плохих игроков подальше от страны".

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"Я предполагаю, что они (Украина) будут её соблюдать. Я поручил это дело Скотту (Бессенту), и он всё прекрасно объяснил, но плодов этой сделки мы пока не видели. Полагаю, ещё увидим", - сказал президент США.

Сделка о полезных ископаемых - подробности

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина в последний момент попросила поменять украинско-американское соглашение о полезных ископаемых.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что между Украиной и США в последний момент возникли разногласия относительно договора о недрах и его подписание может сорваться.

По данным издания, украинские чиновники не согласны с утверждениями США, что Киев потребовал внести в договор некие изменения. Как сказали собеседники FT в украинском правительстве, Вашингтон настаивает, что вместе с рамочным договором должно быть подписано приложение о создаваемом инвестиционном фонде, а Украина считает, что его сначала должна ратифицировать Верховная рада.

По данным FT, Бессент предложил украинской делегации подписать все документы "или вернуться домой".

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