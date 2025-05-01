Помните, что времени мало.

Решение головоломок и различных оптических иллюзий – это не только весело. Такие задачи прекрасно стимулируют мозг и помогают развить различные когнитивные навыки.

К примеру, регулярное решение головоломок, ребусов и иллюзий тренирует логическое и критическое мышление, внимательность к деталям и даже память. УНИАН подготовил для вас новое задание, которое проверит ваши способности.

Ниже вы увидите коллаж, на котором изображены обезьяны. Где-то среди них мы спрятали сову.

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Вам нужно ее отыскать. Но все не так просто. Мы установили ограничение по времени. На поиск птицы у вас будет всего 5 секунд.

Вы принимаете этот вызов? Время пошло!

Ваши 5 секунд на поиск совы исчерпаны. Вам удалось найти птицу? Если вы справились, вы действительно внимательный человек, который умеет отделить ключевую информацию в общем шуме.

Если же вы не уложились в отведенное время, мы подскажем вам правильный ответ. Посмотрите в левую часть изображения. Именно там мы и спрятали сову.

Головоломки от УНИАН: больше интересных вызовов

Если вам понравилось это задание, у нас есть кое-что похожее. Предлагаем вам проверить себя в оптической иллюзии, где нужно среди собак отыскать кота. На ответ у вас будет всего 7 секунд.

Или же можете попробовать найти слово "пиво" среди хаотично расположенных букв. Сделать это нужно за 5 секунд. Готовы к новому вызову?

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