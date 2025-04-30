Apple всё же нацелена перевести всю линейку iPhone 17 на 12 ГБ оперативной памяти. Об этом сообщает китайский инсайдер Digital Chat Station.
Ранее аналитик Мин-Чи Куо предупреждал, что из-за перебоев с поставками базовая модель может остаться с 8 ГБ, но, похоже, компания смогла решить проблему.
Увеличение объёма памяти позитивно скажется на работе ИИ-функций Apple Intelligence, которые, как ожидается, получат развитие в будущих обновлениях.
Кроме того, iPhone 18 в 2026 году получит более продвинутую память LPDDR5X (шестиканальную), но объём останется прежним - 12 ГБ.
Вдобавок к слухам про 12 ГБ RAM, источник упомянул чип A19 Pro как компонент всей линейки, но, вероятнее всего, его получат только Pro-модели. Стандартные iPhone 17 и условный iPhone 17 Air, по традиции, будут работать на обычной версии A19.
Для Pro-моделей также планируется использование паровой камеры охлаждения, она охватит и сам чип, и модуль памяти, помогая справляться с высокими нагрузками.
Ранее мы рассказывали, что Apple отказалась от долгожданного улучшения в iPhone 17 Pro. Инновационная технология антибликового покрытия, как в Ultra-смартфонах Samsung, откладывается.