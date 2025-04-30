Хотя улучшенный A19 Pro скорее всего получат только модели подороже.

Apple всё же нацелена перевести всю линейку iPhone 17 на 12 ГБ оперативной памяти. Об этом сообщает китайский инсайдер Digital Chat Station.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо предупреждал, что из-за перебоев с поставками базовая модель может остаться с 8 ГБ, но, похоже, компания смогла решить проблему.

Увеличение объёма памяти позитивно скажется на работе ИИ-функций Apple Intelligence, которые, как ожидается, получат развитие в будущих обновлениях.

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Кроме того, iPhone 18 в 2026 году получит более продвинутую память LPDDR5X (шестиканальную), но объём останется прежним - 12 ГБ.

Вдобавок к слухам про 12 ГБ RAM, источник упомянул чип A19 Pro как компонент всей линейки, но, вероятнее всего, его получат только Pro-модели. Стандартные iPhone 17 и условный iPhone 17 Air, по традиции, будут работать на обычной версии A19.

Для Pro-моделей также планируется использование паровой камеры охлаждения, она охватит и сам чип, и модуль памяти, помогая справляться с высокими нагрузками.

Ранее мы рассказывали, что Apple отказалась от долгожданного улучшения в iPhone 17 Pro. Инновационная технология антибликового покрытия, как в Ultra-смартфонах Samsung, откладывается.

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