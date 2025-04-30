Это касается международной доставки.

Недавно оператор Новая почта поднял тарифы, из-за чего международная доставка посылок несколько изменилась. Теперь будут считать по фактическому, а не объемному весу. Если посылка маленькая и легкая, то и цена пересылки будет меньше.

Какие у оператора Новая почта тарифы доставки - далее в материале.

Новая почта - стоимость доставки

Рассмотрим, как же изменила Новая почта стоимость доставки за границу. Так, цены будут отличаться в зависимости от выбора страны.

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Стоимость доставки Новая почта в Польшу:

для посылок до 100 грамм - 330 гривень;

до 250 грамм - 350 гривень;

до 500 грамм - 370 гривень;

до 1000 грамм - 400 гривень.

Цена каждого дополнительного килограмма обойдется в 20 гривень.

В Чехию, Германию, Литву и Словакию стоимость посылки Новая почта установила следующим образом:

до 100 грамм - 480 гривень;

до 250 грамм - 500 гривень;

до 500 грамм - 520 гривень;

до 1000 грамм - 550 гривень.

За каждый килограмм сверх этого нужно доплачивать по 45 гривень.

Если хотите отправить посылку в Великобританию, Латвию, Италию и Францию, то тарифы Новая почта предлагает такие:

до 100 грамм - 880 гривень;

до 250 грамм - 900 гривень;

до 500 грамм - 920 гривень;

до 1000 грамм - 950 гривень.

Стоимость каждого последующего килограмма 45 гривень.

Перейдем к тому, какая у оператора Новая почта стоимость отправки посылок в Испанию. Придется отдать:

до 100 грамм - 1 050 гривень;

до 250 грамм - 1 070 гривень;

до 500 грамм - 1 100 гривень;

до 1000 грамм - 1 150 гривень.

За дополнительные килограммы также придется доплачивать по 45 гривень.

Чтоб отправить посылку в Соединенные Штаты Америки надо заплатить:

до 100 грамм - 350 гривень;

до 250 грамм - 450 гривень;

до 500 грамм - 600 гривень;

до 1000 грамм - 900 гривень.

Дополнительные килограммы обойдутся дороже - по 280 гривень каждый.

В Канаду доставка посылок стоит дороже:

до 100 грамм - 450 гривень;

до 250 грамм - 500 гривень;

до 500 грамм - 700 гривень;

до 1000 грамм - 1 000 гривень.

За последующие килограммы придется доплачивать по 280 гривень.

Цены для других стран, стоит узнавать напрямую у оператора. При этом важно запомнить, что стоимость отправки посылок, которая определяется по фактическому весу, доступна лишь для предметов, чья длине не превышает 120 см, а сумма сторон - менее 150 см. Доставку более габаритных посылок будут рассчитывать по большему значению объемного или фактического веса.

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