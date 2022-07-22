Зерно будут вывозить из трех украинских портов в сопровождении конвоев.

Украина, Турция, Россия и ООН подписали стамбульский договор для вывоза зерна из украинских портов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также подтвердил в Twitter эту информацию:

"Соглашение, подписанное сегодня Украиной, Российской Федерацией и Турцией под эгидой ООН, открывает путь для коммерческого экспорта продовольствия из Украины в Черное море. Это поможет избежать катастрофы нехватки продовольствия для миллионов людей во всем мире. Это маяк надежды, возможностей и облегчения", – написал Гутерриш.

Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции, генсек ООН Гутерриш. От России подписантом выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Зерно будут вывозить из трех украинских портов в сопровождении конвоев, а турецкий флот будет инспектировать пустые суда, прибывающие в украинские порты.

Как пояснял ранее советник главы ОП Михаил Подоляк, никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствии российских представителей в украинских портах не будет, все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой необходимости.

Накануне в МИД Украины подчеркнули, что украинская делегация поддерживает только те решения, которые будут гарантировать безопасность юга Украины и безопасный экспорт зерновых.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину путинские войска незаконно заблокировали украинскую акваторию Черного моря. Под временную оккупацию попал ряд украинских портов, в частности с выходом в Азовское море.

Российская агрессия поставила под удар экспорт украинского зерна за границу.

Между тем Россия по состоянию на 7 июня украла уже 500 тысяч тонн украинской пшеницы. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

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