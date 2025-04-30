В том, чтобы пускать на те территории людей, которые выехали, Россия не заинтересована, и это можно увидеть уже сейчас.

После достижения потенциального мирного соглашения и дальнейшей заморозки войны Россия, вероятно, будет изолировать территории, которые будут находиться под вражеским контролем. Такое мнение высказал журналист, главный редактор издания Остров Сергей Гармаш, рассуждая о том, как будут жить люди, которые останутся в оккупации.

"Конечно, многое зависит от нашего государства, но больше всего – от [российского диктатора Владимира] Путина, скажем так, обобщая. Единственное, что можно говорить: скорее всего, Россия будет пытаться изолировать эти территории от нас. Более того, заморозка фронта, а это самый вероятный сценарий мира, если это можно назвать миром... То есть о победе мы пока не говорим, откладываем ее в историческую перспективу. А заморозка фронта предполагает наличие фронта. Я не знаю, какие могут быть КПВВ [контрольные пункты въезда-выезда], когда фронт существует, а просто заморожен", – отметил он в интервью Radio NV.

По его мнению, украинцы в оккупации будут оставаться в изоляции. В том, чтобы пускать на те территории людей, которые выехали, Россия не заинтересована, и это можно увидеть уже сейчас.

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"Поэтому, скорее всего, будет режим железной стены или Холодной войны, если можно так сказать. Но люди будут, скорее всего, изолированы", – пояснил журналист.

При этом он считает, что у людей, которые остаются на временно оккупированной территории, все равно есть возможность выехать – например, через Европу. В то же время он отметил, что сделать это будет становиться все сложнее с психологической точки зрения:

"Украина 2014 года, условно, и Украина 2025 года – это две разные Украины. В том числе и по отношению к тем людям, которые находятся там, или к тем людям, которые являются русскоязычными".

Журналист также напомнил, что многие решили оставаться в оккупации из-за родственников, которых невозможно оставить. Большую роль играют и другие психологические факторы: родной дом, могилы предков и тому подобное.

"Эти факторы никуда не исчезают. То есть людям, которые, возможно, до сих пор еще ждали возвращения Украины, им придется смириться с тем, что конфликт замораживается на неопределенный срок, и им надо адаптироваться к той жизни, которая есть вокруг них. И я думаю, что они все меньше будут ожидать возвращения Украины, потому что, чтобы выжить на той оккупированной территории, им надо психологически адаптироваться к условиям жизни, которые создает оккупант", – резюмировал Сергей Гармаш.

Оккупированные территории: чего ждать

Российский правитель Владимир Путин продолжает настаивать, чтобы РФ все же получила контроль над четырьмя украинскими областями, которые она полностью не контролирует, как часть любого соглашения о прекращении войны. Речь идет о регионах, которые Россия почему-то "вписала" в свою конституцию: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Активизировались в последние дни и разговоры относительно будущего Крыма. По данным СМИ, США могут признать полуостров частью РФ. На днях и сам президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется с Россией.

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