В четверг, 1 мая, погода в Украине будет довольно теплой и преимущественно сухой, но на севере и в центральных областях ожидаются сильные порывы ветра. Дожди ожидаются местами на северо-востоке. Столбики термометров покажут +17°...+21° на западе и севере, а на остальной территории воздух прогреется до +21°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +18°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +18°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +8°, днем +19°.
- В Тернополе 1 мая ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +20°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +23°, практически безоблачно.
- В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +10°, днем +21°.
- В Виннице завтра будет +7°...+21°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет +9°, днем +18°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+17°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +21°, практически безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+22°.
- В Одессе 1 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +8°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +25°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +21°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +5°...+19°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +24°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +24°.
1 мая - праздник, приметы погоды
Верующие чтят память святого пророка Иеремии. Если 1 мая гремит гром, то лето будет телпое и урожайное.