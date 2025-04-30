В нескольких областях пройдут дожди, а в центре и на севере усилится ветер.

В четверг, 1 мая, погода в Украине будет довольно теплой и преимущественно сухой, но на севере и в центральных областях ожидаются сильные порывы ветра. Дожди ожидаются местами на северо-востоке. Столбики термометров покажут +17°...+21° на западе и севере, а на остальной территории воздух прогреется до +21°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +18°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +8°, днем +19°.

В Тернополе 1 мая ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +23°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +10°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +7°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +9°, днем +18°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+17°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +21°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +24°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+22°.

В Одессе 1 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью будет +8°, днем +23°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +5°...+19°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +24°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +24°.

1 мая - праздник, приметы погоды

Верующие чтят память святого пророка Иеремии. Если 1 мая гремит гром, то лето будет телпое и урожайное.

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