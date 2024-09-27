Facebook и LinkedIn оказались худшими, когда дело доходит до защиты вашей конфиденциальности.

Ресерч-компания Incogni провела свежее исследование с целью определить, как популярные платформы для общения обращаются с пользовательскими данными. Эксперты оценили 15 мессенджеров и соцсетей по пяти ключевым категориям, включая нарушения, сбор и хранение данных и прозрачность.

Например, популярный в Украине Telegram оказался на шестом месте рейтинга конфиденциальных приложений для общения. Напротив, Facebook был признан наиболее опасными для частной жизни. Портал TechRadar выбрал самое интересное из исследования.

Reddit (8,9 балла) собирает минимальное количество персональных данных. За ним следуют Snapchat (9,99) и Pinterest (10,49).

Facebook (18,98), Facebook Messenger (16,51) и LinkedIn (16,13) представляют наибольшую угрозу для конфиденциальности.

Instagram, Facebook, Facebook Messenger, YouTube и Discord дольше всех сохраняют данные пользователей после удаления аккаунта.

LinkedIn и X (бывший Twitter) раскрывают больше всего информации даже при максимальных настройках приватности.

Facebook лидирует по числу юридических штрафов за нарушение конфиденциальности своих пользователей, а LinkedIn – по количеству утечек данных.

У Telegram, Reddit, Quora и Discord зафиксировано наименьшее количество утечек, все они получили высший балл по этому показателю – ноль.

Telegram выделяется высокой скоростью удаления данных после деактивации аккаунта.

Telegram и Discord предлагают самые прозрачные и удобные инструменты для управления персональными данными.

Видео дня

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать данные пользователей по запросу властей.

Меж тем в Украине после ареста Павла Дурова вновь начались дискуссии относительно запрета Telegram. Глава разведки Кирилл Буданов заявлял, что Telegram представляет реальную угрозу национальной безопасности страны. Однако, по его мнению, блокировкой каналов ситуацию можно решить лишь временно. Украинцы к запрету Telegram относятся негативно, но считают, что стоит установить контроль за ним - в частности, блокировать определенные каналы.

Вас также могут заинтересовать новости: