В распоряжении ГУР оказались даже имена личного состава экипажа, документы с боевыми схемами и инструкциями.

Украинские разведчики получили секретные данные о новейшем стратегическом атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны. "Специалисты ГУР получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке государства-агрессора России - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-а"", - рассказали в разведке.

В частности, в распоряжении военной разведки Украины оказались поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки. Также есть боевые инструкции для экипажа, боевая схема корабля и систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа, предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции. Кроме того - инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

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Также разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний "Пожарского" - объемный документ регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна.

По данным ГУР, подводные лодки проекта 955А "Борей-а" - один из ключевых элементов ядерной триады Кремля. Субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести с десяток боевых блоков.

"Князь Пожарский" вошел в состав 31-й дивизии подводных лодок северного флота ВМФ России недавно - 24 июля 2025 года. Постоянное место базирования - Гаджиево (Мурманская область РФ).

"Принимал "Пожарского" на боевое дежурство лично российский диктатор Владимир Путин", - подчеркнули в разведке.

В ГУР отмечают, что полученная информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только указанной субмарины, но и других подводных лодок проекта 955А, которые критически важны для поддержания "имперского мифа" государства-агрессора.

Крейсер "Князь Пожарский": что известно

Напомним, закладка стратегической подводной лодки "Князь Пожарский" состоялась 23 декабря 2016 года в Северодвинске на ОАО "Севмаш", 3 февраля 2024 года она была спущена на воду. Несколько дней назад глава РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на принадлежащей к модернизированному проекту 955А "Борей-А". Эта субмарина стала пятым атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения модифицированного проекта 955А и восьмым в целом атомным ракетным подводным крейсером семейства "Борей".

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