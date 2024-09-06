Как пишет Дуров, французские власти имели множество способов связаться с ним, "чтобы попросить о помощи".

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после громкого задержания во Франции. По его словам, его допрашивали в полиции в течение 4 дней с момента прибытия в Париж.

"Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от Telegram", – написал он.

По его словам, это удивило его по нескольким причинам. Дуров заявил, что Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС, и его электронный адрес является общедоступным.

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Во-вторых, как пишет Дуров, французские власти имели множество способов связаться с ним, "чтобы попросить о помощи".

"Как гражданин Франции, я был частым гостем французского консульства в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции", – продолжил он.

Также Дуров отметил, что если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса.

"Использование законов эпохи до появления смартфонов для обвинения руководителя компании в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создавать технологии и так достаточно сложно. Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что его лично могут привлечь к ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами", – говорится в его сообщении.

Создатель мессенджера добавил, что установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью "нелегко", поскольку надо согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы – с законами ЕС.

"Вы должны учитывать технологические ограничения. Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были согласованными во всем мире, в то же время не допуская злоупотреблений в странах со слабым верховенством права. Мы стремимся сотрудничать с регуляторами, чтобы найти правильный баланс. Да, мы придерживаемся наших принципов: наш опыт сформирован миссией защиты наших пользователей в условиях авторитарных режимов. Но мы всегда открыты к диалогу", – пояснил он.

Когда же согласия с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью прийти невозможно, "мы готовы уйти из этой страны", подчеркнул Дуров.

"Мы делали это много раз. Когда Россия требовала от нас передать "ключи шифрования", чтобы сделать возможной слежку, мы отказались – и Telegram запретили в России. Когда Иран требовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались – и Telegram запретили в Иране. Мы готовы уходить с рынков, которые не совместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение приносить добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются", – продолжил разработчик.

При этом он признал, что Telegram неидеален. Даже то, что власти могут запутаться в том, куда отправлять запросы, – это то, что надо улучшить.

"Но утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram – это какой-то анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы ежедневно удаляем миллионы вредных постов и каналов. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности (как это или это). У нас есть прямые горячие линии с общественными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию. Однако мы слышим голоса, которые говорят, что этого недостаточно", – добавил Дуров.

Создатель сети отметил, что резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление платформой для злоумышленников.

"Именно поэтому я поставил себе цель существенно улучшить ситуацию в этом направлении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и вскоре я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе. Я надеюсь, что события августа сделают Telegram – и индустрию социальных сетей в целом – более безопасной и сильной. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы", – резюмировал Павел Дуров.

Задержание Дурова во Франции

24 августа 2024 года французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Тогда в СМИ сообщали, что ему грозит 20 лет заключения во Франции.

Известно, что основателю Telegram запретили покидать Францию в течение шести месяцев – до марта 2025 года. Одно из французских изданий отметило, что суд разбил залог в размере пяти миллионов евро на части: один миллион миллиардер должен внести сразу, остальные 4 – выплачивать пятью ежемесячными платежами.

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