Отложение санкций против России и Китая дает агрессорам преимущество, пока Украина борется с массированными ударами.

Ультиматум Дональда Трампа для заключения мирного соглашения в Украине может выглядеть как сигнал жесткой позиции, но на практике он стал еще одним подарком Кремлю и Пекину. Об этом для The Hill пишет Джейн Харман - бывшая конгрессвумен от Калифорнии, экс-член Комитета разведки Палаты представителей.

В то время как российские войска захватывают новые территории самыми быстрыми темпами за более чем год, а тактика массированных атак беспилотниками и ракетами истощает украинскую ПВО, Соединенные Штаты воздерживаются от ключевых действий.

В Сенате уже несколько месяцев "на паузе" лежит двухпартийный законопроект о санкциях, предусматривающий мощные ограничения для стран, которые помогают России обходить санкции - в частности, для Китая, Индии и Бразилии. Несмотря на поддержку 85 сенаторов, его рассмотрение было отложено после заявлений Трампа о том, что "примет меры" только после определенного срока.

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Россия же интерпретирует это как новое окно возможностей: каждый день без новых ограничений дает ей пространство для эскалации. Китай, со своей стороны, поставляет России целые системы вооружения и продолжает поддержку оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Украины.

В июле Украина отреагировала санкциями против китайских компаний и арестом граждан Китая по подозрению в шпионаже. Это стало очередным доказательством, что Пекин все глубже погружается в войну на стороне Кремля. Игнорировать это означает подыгрывать его глобальной игре.

"Поддержка Украины - не отвлечение от противостояния Китая. Это его ключевая часть", - отмечает Харман.

Она добавляет, что речь идет не об отсчете дней до мифического мира, а о каждом дне, который можно использовать для действия. Время, потраченное на ожидание, - это реальное стратегическое преимущество для Москвы и Пекина. Если США хотят оставаться лидером свободного мира, они должны подкрепить риторику решительными действиями - в частности принятием санкций Грэма-Блюменталя уже сейчас.

Ультиматум Трампа - главные новости

Дональд Трамп дал Кремлю 10 дней на достижение мирного прекращения войны против Украины. Если этого не произойдет до 8 августа, то Соединенные Штаты Америки введут масштабные санкции.

На днях Путин впервые после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, публично высказался о войне в Украине. Он заявил, что Москва считает этот процесс важным, поэтому "готова подождать", если Киев не готов к переговорам.

Россия не будет прекращать войну против Украины даже после завершения срока ультиматума президента США Дональда Трампа, назначенного на 8 августа, считает военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью изданию "Телеграф".

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