Большинство украинцев считают угрожающим распространение российской дезинформации в социальных сетях, узнали социологи.

В Украине 26% опрошенных граждан считают, что не нужно запрещать или каким-либо образом контролировать мессенджер Telegram в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Еще 54% опрошенных украинцев убеждены, что Telegram не стоит запрещать в Украине. Но в то же время стоит установить контроль за ним - в частности, блокировать определенные каналы. Еще 26% опрошенных утверждают, что это приложение не стоит ни запрещать, ни контролировать.

Кроме того, у украинцев спросили о том, насколько серьезную угрозу для безопасности Украины и украинцев несет распространение российской дезинформации и пропаганды в социальных сетях. 33% опрошенных украинцев считают эту угрозу очень серьезной, еще 38% достаточно серьезной, но не основной. По мнению 5% опрошенных, никакой или почти никакой угрозы распространения российской дезинформации в соцсетях нет. Еще 23% считают, что такая угроза или незначительна, или же ее нет совсем.

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Возможен ли запрет Telegram в Украине - что уже сообщалось

Ранее неоднократно об угрозе мессенджера Telegram заявлял глава ГУР Кирилл Буданов. В частности, накануне он сказал, что в Украине Telegram стал главным источником получения информации для общества, "он обогнал абсолютно все". При этом Буданов не выступает за то, чтобы "просто взять и закрыть" мессенджер.

По мнению юристки Екатерины Ткачук, Украине будет сложно реализовать запрет Telegram, даже если подобный законопроект будет принят. Ведь даже если Украине удастся договориться об удалении приложения Telegram из App Store и Google Play - украинцы все равно смогут получить к ним доступ, воспользовавшись VPN-сервисами.

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