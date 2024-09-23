После временного ареста своего основателя администрация мессенджера стала активнее сотрудничать с правоохранительным органами.

Павел Дуров, основатель Telegram, опубликовал новый пост на своем канале, в котором сообщил, что согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать соответствующим органам власти IP-адреса и номера телефонов нарушителей.

"Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы", – говорится в посте.

Павел Дуров также отметил, что разработчики сделали поиск в мессенджере, которым злоупотребляли для продажи "нелегальных товаров", безопаснее, а весь подобный контент больше недоступен.

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Telegram меняет политику после ареста Дурова

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы".

К примеру, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". Эта фича позволяла искать находящихся поблизости, а также локальные группы и чаты. Но у нее "были проблемы с ботами и мошенниками", Также администрация мессенджера отключила загрузку новых медиафайлов в "Телеграфе".

Французские СМИ рассказывают, что арест Дурова "беспрецедентно" изменил поведение администрации Telegram. Так, по всей Франции и не только начали возобновлять старые дела, которые в прошлом пришлось приостановить из-за несговорчивости мессенджера.

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