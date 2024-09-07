По словам руководителя ГУР, Telegram стал главным источником получения информации для общества.

Мессенджер Telegram представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины. Об этом в интервью "Радио Хартия" сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

По его словам, в Украине Telegram стал главным источником получения информации для общества, "он обогнал абсолютно все". При этом Буданов не выступает за то, чтобы "просто взять и закрыть" мессенджер.

"Это, кстати, достаточно трудно сделать, но возможно. Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все Telegram-каналы. Если ты хочешь, как говорится, вещать какие-то новости, пожалуйста, зарегистрируйся. Чтобы все понимали, что этот канал зарегистрирован за Ивановым Иваном Ивановичем, гражданином РФ, который проживает в городе Москва. Или за господином, не знаю, каким-то гражданином Украины. И тогда с него есть ответственность у человека лично за то, что он там размещает", - говорит разведчик. Видео дня

Он подчеркнул, что некоторые Telegram-каналы размещают "не совсем цензурные материалы", и это не касается вопроса войны в Украине.

"А какая ответственность? Никакой. Так не должно быть. Хочешь что-то делать - пожалуйста, неси за это ответственность. Если все хорошо - так чего ты прячешься?" - резюмировал Буданов.

Запрет Telegram в Украине - последние новости

Юрист Екатерина Ткачук рассказала, возможно ли заблокировать Telegram в Украине. По ее словам, Украине будет сложно реализовать запрет мессенджера, даже если подобный законопроект будет принят.

Как сказала Такчук, даже если Украине удастся договориться об удалении приложения Telegram из App Store и Google Play - украинцы все равно смогут получить к ним доступ, воспользовавшись VPN-сервисами.

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