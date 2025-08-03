Правительство Ирландии начинает сворачивать жилищную программу для украинцев, ссылаясь на интеграцию беженцев и экономию средств.

Ирландия готовится к постепенному сворачиванию государственной поддержки жильем для украинских беженцев. Об этом заявил Колм Брофи, государственный министр по вопросам миграции, пишет The Times.

По его словам, правительство уже начало разрывать контракты на временное размещение, и эта тенденция продолжится в течение следующих месяцев.

"В долгосрочной перспективе нам следует перейти к полному прекращению государственного обеспечения жильем для украинцев, поскольку община все глубже интегрируется в ирландское общество", - заявил министр.

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Он добавил, что политика Ирландии должна согласовываться с общеевропейским подходом в рамках подготовки к завершению действия временной защиты.

На пике гуманитарной поддержки Ирландия предоставила жилье более 60 000 украинцам. Сейчас эта цифра сократилась до примерно 22 500 человек, проживающих в около 670 государственных объектах. В последнее время заметно уменьшение количества лиц, нуждающихся в поддержке, поскольку многие самостоятельно устроились.

Общие расходы на жилье для украинских беженцев с февраля 2022 года составили 3,4 миллиарда евро. В 2024 году расходы составляли 1,2 миллиарда, а в текущем - около 736 миллионов евро.

Брофи отметил, что правительство вернуло 1771 койко-место в студенческий жилой сектор, что позволит обеспечить нормальные условия для студентов уже с сентября.

Украинские беженцы за рубежом

Как сообщал УНИАН, пока нет явных признаков того, что война в Украине завершится в ближайшее время. Однако постепенное возвращение украинских беженцев из других стран может начаться уже в 2025 году, говорится в новом прогнозе Еврокомиссии.

Отмечается, что в январе 2025 года количество получателей временной защиты в Евросоюзе составляло около 4,3 млн человек. В Еврокомиссии прогнозируют, что в течение 2025 года количество активных регистраций временной защиты останется в целом стабильным, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.

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