Самыми мощными в США являются подводные лодки класса "Огайо", которые способны нести по 20 баллистических ракет "Трайдент".

Вероятнее всего, что президент США Дональд Трамп дал распоряжение об избрании района патрулирования двух атомных подводных лодок ближе к российским границам.

Об этом сказал капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба военно-морских сил ВСУ в 2004-2020х годах Андрей Рыженко в эфире Радио NV. "Скорее всего задача была поставлена многоцелевым подводным лодкам, чтобы они дополнительно развернулись в море, вероятнее всего, чтобы выбрали районы патрулирования ближе к российским границам", - отметил он.

По его словам, дизельного подводного флота у американцев вообще нет и все подводные лодки имеют стратегическое значение. "Их не так много, например, как было в бывшем Советском Союзе. Самые мощные это подводные лодки класса "Огайо", которые строились в основном в годы холодной войны", - рассказал Рыженко. По его словам, они способны нести баллистические ракеты "Трайдент", дальностью более 8 тыс. км.

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"Они до сих пор в строю и как минимум 30% из них постоянно находится на патрулировании. Им не нужно приближаться к каким-то границам, потому что они могут выполнить задачу - нанесение удара, даже с места своего базирования", - рассказал эксперт и добавил, что каждая ракета имеет боевую часть, которая делится на 8-10 частей.

Эксперт отметил, что у США есть три типа так называемых многоцелевых подводных лодок. В частности, новейший класс "Вирджиния". "Их планируется построить достаточно много. Они несут ракеты "Томагавк", - рассказал он.

Эксперт отметил, что после их использования для ударов по Сирии, была проведена модернизация для того, чтобы увеличить количество ракет "Томагавк" до 28 на борту этой подводной лодки. "Они наносят удары на расстояние более 2 тысяч км этими ракетами. Поддерживают действия сил США с моря", - рассказал Рыженко.

По его словам, еще один класс - это подводная лодка "Лос-Анджелес". "Это такая себе рабочая лошадка, она не новая, но постоянно модернизируется и имеет на вооружении как ракеты "Томагавк", так и может применять торпеды для нанесения ударов по надводным кораблям", - сказал Рыженко.

Перепалка Медведева и Трампа

Недавно экс-президент РФ Дмитрий Медведев угрожал США "Мертвой рукой" (системой "Периметр") - системой автоматического запуска ядерных ракет по целям в США и странах НАТО, созданной в СССР.

В ответ на такие провокационные заявления президент США Дональд Трамп заявил о распоряжении о размещении двух атомных подводных лодок в "соответствующих районах" на случай, если "глупые" заявления Медведева "окажутся чем-то большим".

Трамп отмечал, что поскольку Медведев является заместителем председателя Совета безопасности РФ, то его слова очень важны и могут привести к непредсказуемым последствиям.

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