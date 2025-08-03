Космическая аномалия: ученые обнаружили планету, которая движется наоборот

Новое открытие бросает вызов традиционным представлениям о формировании планет в двойных звездных системах.

Астрономы совершили прорыв в понимании планетарных систем, обнаружив уникальную планету, которая вращается в противоположном направлении к вращению своих звезд в системе nu Octantis. Это открытие ставит под сомнение классические представления о формировании планет и может переписать учебники по астрономии,

Исследование, опубликованное 21 мая 2025 года в журнале Nature, подтверждает существование планеты на ретроградной орбите - то есть она движется "против течения" своей звездной системы. Открытие стало возможным благодаря высокоточным наблюдениям, собранным с помощью спектрографа HARPS Европейской южной обсерватории. Работу возглавил профессор Ман Хой Ли из Гонконгского университета.

Система nu Octantis состоит из двух звезд - субгиганта nu Oct A, более массивного, чем Солнце, и nu Oct B, который сейчас является белым карликом. Орбитальный период пары составляет 1050 дней. Именно в этой системе, возрастом 2,9 миллиарда лет, ученые подтвердили наличие планеты с орбитой, движущейся против направления вращения звезд.

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"Мы подтвердили, что орбита планеты не только ретроградная, но и почти выровнена с плоскостью вращения звезд, что является чрезвычайно редким явлением", - отметил один из авторов исследования Хо Ван Чен.

Феномен ретроградной орбиты вызывает удивление среди астрономов, ведь большинство планет образуются в направлении вращения звезд, из того же облака газа и пыли. В случае nu Octantis, ученые предполагают, что планета могла быть сформирована из материала, выброшенного из звезды nu Oct B, когда та превратилась в белого карлика. Другая версия - что планета была захвачена и переведена на новую, обратную орбиту.

Соавтор исследования доктор Трифон Трифонов считает это возможным примером планеты второго поколения, которая сформировалась не во время первоначального образования системы, а позже - в результате звездной эволюции.

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