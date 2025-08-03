К 2030-м Китай может сравняться с США по ядерному потенциалу - и это стратегический вызов для Запада.

Китай трансформирует свою ядерную стратегию: из инструмента сдерживания она превращается в средство запугивания союзников США и продвижения амбиций доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом говорится в новом докладе американского аналитического центра Hudson Institute, который опубликовал Fox News.

По прогнозам аналитиков, к середине 2030-х годов Китай может достичь ядерного паритета с Соединенными Штатами, обладая более 1000 боеголовками, модернизированным арсеналом и полноценной ядерной триадой. Основная цель Пекина - не инициирование войны, а подрыв доверия к американскому "ядерному зонтику" среди таких стран, как Япония, Южная Корея и Филиппины.

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В документе отмечается, что Китай активно использует ядерную риторику, психологическое давление и информационные кампании, чтобы склонить государства к стратегической пассивности, в частности в случае вооруженного конфликта вокруг Тайваня. Кроме того, Пекин активно инвестирует в новейшие технологии, в частности гиперзвуковые ракеты и орбитальные системы удара.

Hudson Institute призывает США

отказаться от иллюзий относительно контроля над вооружениями с Китаем;

помешать появлению ядерного оружия у союзников, особенно у Японии;

усилить обычные вооруженные силы в регионе;

противодействовать информационным кампаниям китайского ядерного давления.

В итоге авторы доклада отмечают, что ответ США и их союзников должен быть четким: усиление ядерного потенциала Китая не приведет к страху, а, наоборот, укрепит решимость, сотрудничество и оборонительные возможности демократических государств региона.

Противостояние США и Китая - последние новости

Напомним, что на фоне новой волны напряженности в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином, в Сенате США представили двухпартийный законопроект о жестких санкциях против Китая за его роль в поддержке российской военной машины.

Законопроект заставит администрацию президента Дональда Трампа ввести санкции против китайских организаций, банков и руководителей, которые прямо или косвенно способствовали поставке оборудования и компонентов для российского вооружения. Это включает ракеты, беспилотники и боеприпасы, которые Москва активно использует в войне против Украины.

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