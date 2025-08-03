В ЦПК обвинили Тимошенко в повторении риторики Путина

В Центре противодействия коррупции заявили, что речь Юлии Тимошенко в Верховной Раде относительно скандального законопроекта №12414 содержала нарративы, подобные риторике президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в Facebook.

"Спич Юлии Тимошенко в зале Рады перед голосованием депутатами за позорный законопроект №12414 можно описать одной фразой: "это же было уже!" Очень подобные тезисы мы слышали из уст Путина в феврале 2022 года", - отметили в ЦПК.

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Исполнительный директор организации Дарья Каленюк в эфире YouTube-канала ProUa также отметила: специалисты Центра проанализировали выступления - и пришли к выводу, что риторика Тимошенко практически совпадает с позицией Кремля.

"Путин тогда говорил о "внешнем управлении Украиной" и "потере суверенитета" из-за участия международных экспертов в конкурсных комиссиях. А Юлия Владимировна повторила то же самое, только на украинском", - заявила Каленюк.

Напомним, Юлия Тимошенко после голосования за законопроект №12414, который ограничивает влияние международных представителей на антикоррупционную инфраструктуру, назвала это "первым шагом к восстановлению суверенитета Украины".