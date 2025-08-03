Российские власти не готовы к любым компромиссам в рамках переговорного процесса об окончании войны, если они не предусматривают полной капитуляции Украины.
Такое мнение в новом отчете высказали аналитики Института по изучению войны (ISW). Они обратили внимание на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в которых он повторил нарративы, озвученные накануне российским и белорусским диктаторами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, на совместной пресс-конференции.
В частности, Лавров снова обвинил украинскую сторону в торможении переговорного процесса, мол президент Владимир Зеленский постоянно меняет собственные условия для начала переговоров и прекращения огня.
Кроме того, российский министр подтвердил позицию Кремля относительно его ключевых требований по Украине. По его словам, любое мирное урегулирование должно устранить так называемые "глубинные причины" войны.
Война в Украине: переговоры
29 июля аналитики Института отмечали, что Путин не пойдет на мировую без "денацификации" Украины. Они отметили, что диктатор наобещал россиянам демилитаризовать Украину и теперь ни за что не может отступить от своего обещания.
А 1 августа президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления кремлевского правителя Владимира Путина и заявил, что для окончания войны и обеспечения длительного мира нужна их встреча.