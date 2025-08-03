В списке есть Дракон и Лошадь.

В это воскресенье, 3 августа, шесть представителей китайского зодиакального круга окажутся под особым покровительством судьбы. День проходит под знаком Дракона, что делает его временем силы, внутренней мудрости и дальновидных решений. Энергия этого дня глубока, но спокойна - она не требует усилий, а предлагает открыться потоку жизни, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Дракон

Это ваш день - и он касается чего-то очень личного. Может показаться, что вас наконец признают, увидят или оценят - будь то человек, к которому вы стремились, рабочая ситуация или сама жизнь. Возможно, это будет не громко, но очень значимо. Вы не гонитесь за результатом - он приходит сам. Гармония становится естественным состоянием, и вместе с ней приходят нужные события: долгожданный отклик, полезная встреча или возвращение чего-то, что вы давно отпустили. Просто будьте открыты и не пытайтесь все объяснить.

Лошадь

Вы долго несли чужую ношу - обязательства, чужие ожидания или внутренние ограничения. Сегодня все это начнет растворяться. Вы почувствуете облегчение, пространство, свежесть. Возможно, вам поступит предложение, которое вернет свободу, или появится ясность, позволяющая изменить направление. День сулит легкость и благоприятные перемены. Вам не нужно сражаться, чтобы получить свое - все приходит, когда вы отпускаете борьбу.

Петух

Удача придет к вам как следствие чужих перемен. Кто-то пересмотрит свои взгляды, уступит или освободит путь - и это станет вашим шансом. Ваша настойчивость окажется замеченной, даже если вы не делали ничего особенного в последние дни. Могут появиться новые возможности - от предложения, которое вы не ожидали, до внутреннего спокойствия по поводу давней нерешенной темы. Главное - быть внимательным к сигналам и не упустить момент. Просто дайте свое согласие, когда почувствуете: "Вот оно".

Коза

Для вас это будет гармоничный и теплый день. Энергия месяца и дня работает в унисон с вашим знаком, принося ощущение эмоционального уюта и ясности. Все начинает складываться чуть легче, чем обычно. Удача будет особенно заметна в отношениях: разговоры становятся продуктивными, чувства - понятными, а решения - очевидными. Поддержка придет вовремя, не требуя усилий. Просто будьте в согласии с собой - и все сложится наилучшим образом.

Тигр

Сегодня вам вернется ощущение силы и значимости. Возможно, вы ощущали недооцененность - со стороны других или самих себя. Но именно сейчас произойдет ситуация, которая напомнит: вы достойны большего. Это может быть шанс, который раньше казался недостижимым, или подтверждение того, что ваши усилия не напрасны. Вы на правильном пути, и события 3 августа станут знаком: пора смело двигаться вперед.

Змея

Вы переросли прежние обстоятельства - даже если не осознавали этого. А сегодня появится ощущение свободы: будто прежние эмоциональные оковы исчезли. Как только вы отпустите старое, сразу же появится нечто новое, большее, подходящее. Это может быть возможность, человек или чувство внутренней уверенности. Все, что происходит в этот день, направлено на то, чтобы вернуть вас к себе - и дать то, что давно должно было быть с вами. Главное - не сопротивляйтесь.

Напомним, ранее сообщалось, что полнолуние в августе 2025 кардинально поменяет жизнь трех знаков Зодиака.

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