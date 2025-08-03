Сработает ли ультиматум Трампа до 8 августа: прогноз эксперта

Москва не видит угрозы со стороны США, а Пекин не заинтересован в завершении войны, отмечает эксперт.

Россия не будет прекращать войну против Украины даже после завершения срока ультиматума президента США Дональда Трампа, назначенного на 8 августа. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью изданию "Телеграф".

По его словам, в Москве не воспринимают американские заявления всерьез, поскольку не видят за ними реальных шагов.

"РФ реагирует исключительно на силу. Слова - не работают. А от Трампа - только угрозы, никаких санкций или действий", - отметил Ступак.

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Он добавил, что многие термины, которые озвучивает Трамп, "взяты из воздуха" и не имеют под собой никакой практической основы.

Ступак также прокомментировал недавнюю встречу госсекретаря США Марко Рубио с российской делегацией. По его словам, стороны не достигли никакого понимания, и ситуация на дипломатическом уровне остается без изменений.

Ситуация на фронте остается критической, подчеркивает эксперт. Россия имеет тактические продвижения, и именно Украина сейчас больше всего заинтересована в прекращении боевых действий. Москва же не видит в этом для себя выгоды, поэтому не стремится заключать мирное соглашение.

Относительно позиции Китая, Ступак отметил, что Пекину не интересно завершение войны - он ведет бизнес, получает выгоду как из Украины, так и из России. Так, в 2024 году Украина импортировала китайских товаров на $8 млрд, тогда как Китай активно покупает российские энергоносители по сниженным ценам.

Эксперт предостерегает: если бы Китай начал массово поставлять оружие России, фронт уже был бы на границе Венгрии. Но пока что таких шагов не происходит.

"И вот поэтому резюмируем, я бы на восьмое число ничего не ставил, потому что просто нет никаких оснований на это, к сожалению", - сказал он.

Ультиматум Трампа

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп дал Кремлю 10 дней на достижение мирного прекращения войны против Украины. Если этого не произойдет до 8 августа, то Соединенные Штаты Америки введут масштабные санкции.

Недавно кремлевский правитель Путин впервые после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, публично высказался о войне в Украине.

По его словам, Москва считает этот процесс важным, поэтому "готова подождать", если Киев не готов к переговорам.

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