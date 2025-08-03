На юге Украины на изменение климата существенно повлиял подрыв Каховской ГЭС.

Климат, который еще недавно был только в Крыму, за последние 5-10 руководитель распространился в северном направлении примерно на 100 километров. Об этом рассказал руководитель Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Украины Виталий Шеин в интервью Украинской правде.

"У нас в стране меняется климат. То есть тропики и субтропики - климат, который был в Крыму, - этот пояс распространяется. Это неофициальные данные, но мы проводим анализ и смотрим, что где-то на 100 километров он распространился", - отметил он.

По его словам, это проявляется в том, что, например, в Одесской области климат стал засушливый, там есть большая нехватка воды, редко выпадают осадки.

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"В Киеве вы видите, какая погода. Еще какие-то 5-10 лет она не такая была. Более засушливая, более резкие переходы от тепла к холоду, от холода к теплу. Раньше было постепенно: зима, весна, лето, осень. А сейчас - зима, а завтра - уже лето. Климат меняется", - говорит Шеин.

На юге Украины на изменение климата существенно повлиял подрыв Каховской ГЭС.

"Представьте себе: среди полей площадь воды, которая прогревается, которая влияет на влажность в самом воздухе. По Херсонщине была разветвленная сеть каналов, которые использовали фермеры. Мягкий климат был. Сейчас это все уничтожили, и эта земля становится такой, какой она была еще до Второй мировой войны, до строительства ГЭС", - пояснил гидрометеоролог.

Он сравнил ранее плодородные регионы юга Украины с пустыней:

"Сейчас это почти пустыня. Климат становится засушливым, более жарким. Однозначно есть влияние не в лучшую сторону".

Погода в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, метеоролог Наталья Голеня предупредила украинцев об августовской жаре. По ее словам, на западе Украины температура будет близко к августовской норме и осадки также близко к норме. На остальной территории температурный режим будет выше нормы на 1,5-2 градуса. Кроме того, здесь она спрогнозировала и дефицит осадков. Жарче всего в августе будет на юге и юго-востоке страны, сказала Голеня.

Также появился прогноз народного синоптика на осень. Владимир Деркач утверждает, что первые заморозки в Украине вероятны только в конце ноября. По его прогнозу, начало сентября будет практически с летним теплом. В середине месяца похолодает, украинцы почувствуют "дыхание осени", но заморозков не ожидается. В октябре тоже будет достаточно тепло. В начале месяца, а также в третьей декаде ожидается так называемое бабье лето. В ноябре погода уже будет более холодной.

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