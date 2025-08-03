По данным Евростата, таких страны всего три.

Украинцы, которые покинули свои дома в родной стране и выехали за границу, активно ищут работу. Даже те, кто уже три года живет в Европе, все равно иногда мечтают переехать или сменить работодателя, жалуясь на низкие зарплаты и неподходящие условия труда. В ЕС зарплату считают по часам - узнайте, какая средняя зарплата в Германии и других государствах Европы.

Ранее мы рассказывали, что в 2025-м году минимальная зарплата в Германии по законодательству страны не может быть меньше 12,82 евро в час.

В какой стране Европы самая высокая почасовая оплата труда

Евростат ежегодно публикует отчеты, из которых видно, какова почасовая заработная плата в Европе. В 2024-м году лидерами стали три страны - Люксембург, Бельгия и Дания. Если будете работать в стране, которая занимает второе место в мире по ВВП на душу населения, получите 55,2 евро в час. Тем, кто выберет Скандинавию, придется трудиться за 50,1 евро в час, а украинец, выбравший родину саксофона и картошки фри, получит за свою работу 48,2 евро в час.

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Также стоит обратить внимание на сферы, где самая высокая зарплата в Европе, чтобы иметь возможность рассчитывать на достойную оплату. На графике Евростата видно, что наиболее высокие зарплаты в Евросоюзе замечены в секторе бизнес-экономики. Соответственно, занимая должность менеджера, маркетолога, бухгалтера, экономиста, финансиста, аналитика и других из экономической сферы, можно зарабатывать 34,2 евро в час. Для Еврозоны результаты другие - здесь наиболее высокие зарплаты в промышленной отрасли, людям платят по 39,8 евро в час.

В какой стране Европы самая низкая заработная плата в час

После того как вы изучите, в какой стране самая высокая почасовая оплата труда, стоит ознакомиться и с рейтингом наименее щедрых к работающим людям государств. Евростат, ориентируясь на данные 2024 года, к таковым относит Венгрию, где платят 14,1 евро в час, Румынию с зарплатой 12,6 евро в час и Болгарию, за труд на благо которой человек получит лишь 10,6 евро в час.

Что касается сферы, то здесь результаты показывают, что меньше всего получают люди, работающие в строительном сегменте. Это могут быть и строители, которые работают руками, и менеджеры, и даже архитекторы. Тем не менее, по сравнению с экономическим сектором, в Евросоюзе они все равно получают меньше денег - в среднем, 30 евро в час, а в Еврозоне - 33,4 евро.

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