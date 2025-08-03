В июле певец сделал предложение своей возлюбленной.

Известный украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец впервые прокомментировал грядущие изменения в личной жизни.

Напомним, как писал УНИАН, музыкант недавно сделал предложение своей девушке, пиар-директору Юлиане Корецкой.

В эфире М1 Танчинец заинтриговал заявлением о предстоящей свадьбе и точную дату не назвал. Судя по всему, о женитьбе пара намерена объявить по факту, после торжества.

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"Я сейчас мог бы сказать, что это после победы. Но, наверное, это еще не скоро будет, к сожалению. Поэтому мы найдем время в концертном графике, сделаем это действие и потом сообщим", - заявил он.

Напомним, на днях невеста солиста группы "Без Обмежень" Юлиана Корецкая ответила на обвинения в том, что была его любовницей.

Стоит отметить, что в интернете до сих пор обсуждают слухи, что роман между 43-летним Танчинцем и 24-летней Юлианой начался, когда он был еще в браке. Хотя официально о своих отношениях пара заявила в 2024 году, а предыдущие - певец завершил в 2023-м.

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