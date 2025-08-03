В целом над Черным морем очень высокая активность российских самолетов.

Над акваторией Черного моря впервые за долгое время появился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 России - в Военно-морских силах ВС Украины констатируют, что это нестандартная ситуация.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. В частности его попросили прокомментировать ситуацию о том, что вечером 2 августа в акватории Черного моря зафиксировали появление стратегической вражеской авиации - самолета Ту-22М3, состоялись пуски ракет и вскоре стало известно, что в Николаеве и Херсоне прогремели взрывы.

"Я даже сейчас не готов вспомнить, когда в последний раз их (самолеты стратегической авиации - УНИАН) здесь видели. Это были тогда носители "Кинжалов", и в основном это были сигналы даже не для нас, а для тех событий, которые происходили в Средиземноморье. Поэтому та ситуация, которая была озвучена (появление Ту-22М3 в акватории Черного моря - УНИАН) - немного нестандартная ситуация", - сказал Плетенчук.

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По его словам, сейчас эта ситуация анализируется.

Он отметил, что в целом над Черным морем очень высокая активность российских самолетов - за сутки происходят десятки самолето-вылетов - самолетов, вертолетов различных дронов. Что касается наименования беспилотников, то это от самых старых образцов до самых новых

"То же касается авиации. Мы здесь видели применение даже самолета пятого поколения Су-57, это и старенькие самолеты Бе-12, Бе-200. То есть каждый из них выполняет какие-то свои функции, свои задачи, некоторые применяют для ведения разведки, некоторые - для патрулирования. Для противодронной борьбы - больше вертолеты", - рассказал спикер.

Он добавил, что также для нанесения ударов применяется тактическая авиация, "а вот стратегическая авиация здесь нечастый гость".

Несмотря на то, что российские корабли удалось оттеснить от побережья Черного моря, в частности, в Одесской области, в воздухе все еще доминируют вражеская авиация, констатировал представитель ВМС.

Ситуация на юге - последние новости

Напомним, в ночь на 3 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего разрушены три частных дома, возникли пожары. Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что повреждения получили 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов. Пострадали семь человек, утром спасатели еще ликвидировали последствия российского ракетного удара по жилому району Николаева.

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