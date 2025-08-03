Примечательно, что с понедельника его должны были назначить главой одной из областей.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации (РГА).

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Офиса президента.

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Кроме того, Зеленский уволил Андрея Юрченко с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Сиверскодонецкого района Луганской области.

Скандал вокруг Гайдая

Вчера стало известно, что по делу о коррупции на закупках дронов и систем радиоэлектронной блротьбы, кроме народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кузнецова, задержали главу Мукачевской райгосадминистрации Сергея Гайдая.

Примечательно, что с понедельника его должны были назначить главой одной из областей. Напомним, Гадай возглавлял Луганскую областную государственную администрацию с октября 2019 по март 2023 года.

На фоне сообщений о задержании Гайдая по делу о коррупции Кабминистров согласовал увольнение его с должности главы Мукачевской РГА. "На внеочередном заседании Правительства принято решение направить Президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", - говорилось в сообщении.

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