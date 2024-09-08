А еще позже появится поддержка аудио- и видеозвонков.

Скоро в WhatsApp появится новая кроссплатформенная фича, которая позволит отправлять сообщения в другие мессенджеры. Это нововведение связано с вступлением в силу новых законов Евросоюза, обязывающего внедрить совместимость разных мессенджеров.

Как передает издание The Verge, пользователи WhatsApp и Messenger смогут напрямую взаимодействовать с пользователями Telegram, iMessage, Google Messages, Signal и других месседжеров.

Как показано на изображении ниже, чаты сторонних приложений можно будет отображать как вместе с чатами WhatsApp и Messenger, так и отдельно от них.

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Функционал будет внедряться постепенно, и европейские пользователи будут получать уведомления в приложениях о доступности объединения чатов из разных сервисов. Meta также обещает внедрить дополнительные функции, такие как реакции на сообщения, уведомления о прочтении и индикаторы набора текста.

К 2027 году разработчики планируют добавить еще поддержку аудио- и видеозвонков между пользователями различных мессенджеров, что сделает общение еще более универсальным и удобным.

Напомним, ранее в WhatsApp разрешили отправлять HD-фото и видео по умолчанию. Также мессенджер существенно прокачал видеозвонки, увеличив максимальное число участников с 8 до 32 человек.

А меж тем в Украине после ареста Павла Дурова вновь начались дискуссии относительно запрета Telegram. Так, глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Telegram представляет реальную угрозу национальной безопасности страны. Однако, по его мнению, блокировкой каналов ситуацию можно решить лишь временно.

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