Ракетный удар россиян оборвал жизнь 23-летних родителей, их 2-летнего сына и еще не родившегося ребенка.

В результате удара россиян по Киеву в ночь на 31 июляпогибли 23-летние Никита и София (женщина была беременна) Ламеховы, их 2-летний сын Лев.

Об этом сообщили в Славянской городской военно-гражданской администрации (ГВГА). Там рассказали, что молодые супруги выехали из Славянска в Киев летом 2022 года.

"Никита и София были сверстниками. Родились в Славянске в 2002 году. Оба учились в 17 школе, закончили сельскохозяйственный техникум. После выезда в Киев в 2022-м молодые люди поженились. В том же году на свет появился их сын. София была в декрете, Никита работал охранником в магазине сети АТБ", - рассказали в Славянской ГВГА.

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Там добавили, что молодые супруги арендовали квартиру на 5 этаже многоэтажки, в подъезд которой попала ракета. Их тела нашли под завалами только через сутки.

По данным администрации, семью похоронят в родном Славянске.

У Софии остались родители, три младших брата и две бабушки, а у Никиты - мама, папа, бабушка и младшая сестра.

Удар по Киеву в ночь на 31 июля

Оккупанты ночью нанесли комбинированный удар по столице, в результате чего 31 человек погиб, более полутора сотен человек получили ранения.

Позже стало известно о личностях погибших. В частности, россияне убили 6-летнего Матвея Марченко, который был воспитанником столичного клуба каратэ. Также известно, что среди жертв полицейская Лилия Степанчук.

Погибли 10-ти и 13-летняя сестры Алина и Анастасия Гуменюк вместе с мамой Ириной. Семья была переселенцами из Донбасса.

Также погибли 17-летний Владислав Гаевой, вместе с 47-летней мамой - воспитательницей Натальей Гаевой. Врач Роман Москаленко, Виталий Рабощук, который занимался боевым искусством, и его 18-летняя дочь Влада.

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