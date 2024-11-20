Две черные дыры вращаются друг вокруг друга и в процессе совместно поглощают окутывающее их газовое облако.

Ученые окрыли уникальное явление в одной из галактик, которая находится на расстоянии 1 миллиарда световых лет от Земли, - две сверхмассивные черные дыры, которые совместно поглощают одно газовое облако.

Как пишет IFLScience, ервоначально ученые считали, что в ядре галактики находится одна сверхмассивная черная дыра, поглощающая газ или космическую пыль. Однако, недавно обнаруженные повторяющиеся сигналы подтвердили, что там находится не одна, а две сверхмассивные черные дыры, и они "совместно трапезничают" одним газовым облаком.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astronomy & Astrophysics, эти черные дыры имеют общую массу, в 40 миллионов раз превышающую массу Солнца. Они находятся на расстоянии одного светового дня друг от друга - примерно 26 миллиардов километров (16 миллиардов миль), и им суждено столкнуться примерно через 70 000 лет.

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При этом две черные дыры вращаются друг вокруг друга, сближаясь каждые 130 дней и именно это стало причиной такого необычного явления - "совместной трапезы".

"Мы думаем, что облако газа поглотило черные дыры. Вращаясь друг вокруг друга, черные дыры взаимодействуют с облаком, возмущая и поглощая его газ. Это приводит к появлению световых колебаний", - рассказал ведущий автор исследования Лорена Эрнандес-Гарсия, астрофизик из Института астрофизики Миллениума и Университета Вальпараисо в Чили.

Отмечается, что вспышку впервые заметили в Паломарской обсерватории под руководством Калифорнийского технологического института и продолжали фиксировать это событие каждые 60-90 дней. Изначально эта вспышка считалась сверхновой, однако позже ученые начали рассматривать и другие объяснения.

Они предполагали, что это могло быть обычное поведение активного ядра, или же звезда, подошедшая слишком близко к сверхмассивной черной дыре, разорванная на части и медленно поглощенная.

Но версия с парой сверхмассивных черных дыр, окутанных газовым облаком, устраивающих "совместную трапезу", вращаясь друг вокруг друга, выглядит наиболее убедительно, отмечают они.

Черные дыры - новости

Недавно астрономы наблюдали явление, как сверхмассивная черная дыра разорвала звезду и использовала звездную энергию, чтобы "убить" другую звезду.

Также физики из Массачусетского технологического института впервые открыли уникальную тройную систему с черной дырой. Новая система удерживает центральную черную дыру в процессе поглощения маленькой звезды, которая делает полный оборот возле нее за 6,5 дней. Однако вторая звезда вращается вокруг черной дыры на гораздо большем расстоянии - на оборот уходит 70 тысяч лет.

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