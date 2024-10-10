Открытие решает две космические загадки, которые годами озадачивали астрономов.

Астрономы наблюдали явление, как сверхмассивная черная дыра разорвала звезду и использовала звездную энергию, чтобы "убить" другую звезду.

Открытие, сделанное международной группой астрофизиков во главе с Королевским университетом в Белфасте, связало две космические тайны, которые годами озадачивали ученых, пишет The Independent.

Первая связана с так называемыми "приливными событиями разрушения" (TDE), когда объект слишком близко подходит к черной дыре и разрывается на части.

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Вторая связана с "квазипериодическими извержениями" (QPE), когда яркие вспышки из центров галактик были обнаружены как рентгеновские лучи. Астрономы предполагали, что они были связаны со сверхмассивными черными дырами. Дирадж Пашам из Массачусетского технологического института рассказала:

"Были лихорадочные предположения, что эти явления связаны, и теперь мы обнаружили доказательства этого. Это как получить два космических результата в одном с точки зрения разгадки тайн".

Команда использовала данные рентгеновской обсерватории NASA , космического телескопа Хаббл и исследователя состава внутренней части нейтронной звезды Nicer, чтобы наблюдать, как остатки звезды, уничтоженной черной дырой, продолжали кружиться в дискообразном "звездном кладбище".

Отмечается, что за несколько лет диск обломков расширился до такой степени, что он неоднократно сталкивался с близлежащей звездой, которая в противном случае была бы в безопасности от черной дыры.

Когда звезда проходила через диск, на ней происходили впечатляющие выбросы газа и рентгеновского излучения. Это стало доказательством того, что TDE были связаны с QPE. Эндрю Маммери из Оксфордского университета пояснил:

"Это большой прорыв в нашем понимании происхождения этих регулярных извержений. Теперь мы понимаем, что нам нужно подождать несколько лет, чтобы извержения "включились" после того, как звезда была разорвана на части, потому что диску требуется некоторое время, чтобы распространиться достаточно далеко, чтобы столкнуться с другой звездой".

Открытие было подробно описано в исследовании под названием "Квазипериодические рентгеновские извержения через годы после близкого приливного события", которое было опубликовано в журнале Nature.

Новости о черных дырах

Астрономы провели наблюдения за тем, как огромная черная дыра "морит голодом" свою галактику. Международная команда под руководством Кембриджского университета с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба подтвердила, что галактика, которая является по размеру, как наша, больше не может образовывать новые звезды, ведь черная дыра засасывает нужное топливо.

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