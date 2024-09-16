По словам исследователей, последнее открытие черных дыр еще больше продвигает человеческое понимание Вселенной.

Астрономы провели наблюдения за тем, как огромная черная дыра "морит голодом" свою галактику. Международная команда под руководством Кембриджского университета с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба подтвердила, что галактика, которая является по размеру, как наша, больше не может образовывать новые звезды, ведь черная дыра засасывает нужное топливо, пишет The Independent.

Отмечается, что галактика GS-10578, которую еще называют Галактика Пабло, образовалась приблизительно через два миллиарда лет после Большого взрыва, однако фактически является мертвой из-за своей неспособности образовывать новые звезды. Астрономы наблюдали, как черная дыра выталкивает большие объемы газа из галактики с большей скоростью, чем требуется для формирования новых звезд.

"Мы нашли виновника: черная дыра убивает эту галактику и держит ее в состоянии покоя, перекрывая источник "пищи", необходимой галактике для формирования новых звезд. На основе предыдущих наблюдений мы знали, что эта галактика находится в состоянии угасания: она не образует много звезд, учитывая ее размер, и мы ожидаем, что существует связь между черной дырой и окончанием звездообразования. Однако до Вебба мы не могли изучить эту галактику достаточно подробно, чтобы подтвердить эту связь, и мы не знали, является ли это закаленное состояние временным или постоянным", - объяснил доктор Франческо Д'Евгенио из Кембриджского института космологии Кавли. Видео дня

В то же время ученые из Техасского университета в Остине наблюдали с помощью телескопа Вебба, который начал работать в июле 2022 года, и увидели, что черные дыры заставляют их казаться гораздо больше и ярче, чем они есть на самом деле.

По словам исследователей, последнее открытие черных дыр еще больше продвигает человеческое понимание Вселенной на фундаментальном уровне.

"Мы знали, что черные дыры имеют огромное влияние на галактики, и, возможно, часто останавливают звездообразование, но до Вебба мы не могли напрямую подтвердить это. Это еще один способ доказать, что "Вебб" является гигантским скачком вперед с точки зрения нашей способности изучать раннюю вселенную и то, как она эволюционировала", - подчеркнул профессор Роберто Майолино из Института космологии им.

Отмечается, что наблюдения астрономов были подробно описаны в журнале Nature Astronomy в исследовании, которое называлось "Галактика с быстрым вращением после взрыва звезды, гасится обратной связью сверхмассивной черной дыры при z=3".

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