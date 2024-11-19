По другой из версий, он кричал в надежде привлечь внимание других дельфинов.

Исследователи случайно зафиксировали, как одинокий дельфин-афалина в Балтийском море разговаривает сам с собой. Об этом пишет LiveScience, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Bioacoustics.

Отмечается, что афалины - социальные животные, которые обычно живут в стаях. Но в сентябре 2019 года одинокий дельфин появился к югу от острова Фюнен, Дания. Этот район находится за пределами обычного ареала обитания этого вида дельфинов, и других особей поблизости не наблюдалось.

Исследователи установили подводные записывающие устройства, чтобы посмотреть, как присутствие одинокого дельфина повлияет на морских свиней, однако были потрясены, когда услышали, как много звуков издает дельфин.

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За 69 дней с 8 декабря 2022 года по 14 февраля 2023 года исследователи обнаружили 10 833 звука, в том числе несколько, обычно связанных с общением. В их число вошли 2 291 свист, 2 288 быстрых серий щелчков, которые иногда ассоциируются с агрессией, 5 487 низкочастотных тональных звуков и 767 ударных звуков.

Среди этих звуков дельфин издавал три характерных свиста, которые, как считается, уникальны для каждой особи, подобно имени. Эти звуки традиционно считаются коммуникативными, то есть должны быть как минимум два дельфина, которые "разговаривают" друг с другом. Но этот дельфин был совершенно один.

Сначала ученые предположили, что дельфин пытается общаться с местными жителями, но они записали звуки и в ночное время, когда в воде точно не было людей.

Почему одинокий дельфин был таким вокальным, остается загадкой. Возможно, он разговаривал сам с собой или это были непроизвольные звуки, вызванные определенными эмоциями.

По другой версии, он кричал в надежде привлечь внимание других дельфинов, находящихся поблизости. "Хотя это кажется маловероятным, поскольку он уже провел три года в этом районе и, скорее всего, уже знает, что других дельфинов здесь нет, отмечает Ольга Филатова, биолог из Университета Южной Дании.

Ранее исследователи установили, что дельфины умеют улыбаться и делают это довольно часто.

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