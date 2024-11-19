Команда ученых использовала различные методы для идентификации ингредиентов в смеси, остатки которых остались на вазе.

Ученые нашли доказательства галлюциногенного ритуала, который мог помочь древним египтянам воссоздать мифическую историю, в которой бог-карлик обманывает богиню неба.

Команда сообщила об обнаружении остатков смеси, которая могла вызывать галлюцинации у тех, кто ее пил. Они нашли остатки внутри 2200-летней вазы, на которой изображен Бес, древнеегипетский бог-карлик, связанный с деторождением, весельем и музыкой, пишет Live Science.

Исследователи провели химический анализ органических остатков внутри вазы, выявив следы дикой руты, египетского лотоса и растения рода Cleome, все из которых традиционно считаются обладающими "психотропными и лечебными свойствами". Они также обнаружили остатки семян кунжута, кедровых орехов, солодки и винограда - сочетание, которое "обычно использовалось для придания напитку вида крови", - говорится в заявлении команды, опубликованном в журнале Scientific Reports.

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Ученые обнаружили остатки жидкостей человеческого организма, таких как слюна и кровь, что позволяет предположить, что люди пили эту смесь. По их мнению, возможно, человеческая жидкость была добавлена ​​в качестве ингредиента в смесь.

Команда использовала различные методы для идентификации ингредиентов в смеси, остатки которых остались на вазе: извлечение древней ДНК, инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье.

Эти находки заставляют команду думать, что люди в Древнем Египте пытались воссоздать "Миф о солнечном глазе". В этой истории Бес успокоил Хатхор, богиню неба, связанную с плодородием, когда она была в кровожадном настроении, "подавая ей алкогольный напиток, приправленный растительным наркотиком, замаскированным под кровь, для глубокого сна забвения". Команда написала:

"Можно было бы сделать вывод, что эта ваза Бес использовалась для какого-то ритуала реконструкции того, что произошло в значимом событии в египетском мифе".

Отмечается, что возможно, что галлюциногенный напиток использовался людьми, которые пытались предсказать будущее.

"Ритуал, связанный с культом Беса в греко-римский период, включал практику инкубации для пророческих целей, во время которой консультанты спали в Бес-палатах в Саккаре, чтобы получить пророческие сны", - написали ученые.

Известно, что бес был связан с деторождением, и женщины могли обращаться к оракулам, чтобы получить предсказания о том, как будет протекать их беременность. Бранко ван Оппен, куратор греческого и римского искусства в Художественном музее Тампы и соавтор статьи сказал:

"Египтологи полагают, что люди посещали так называемые Покои Беса в Саккаре, когда хотели подтвердить успешную беременность, поскольку беременности в древнем мире были сопряжены с опасностями. Таким образом, эта комбинация ингредиентов могла использоваться в магическом ритуале, вызывающем видение во сне, в контексте этого опасного периода родов".

Сосуд находится в Художественном музее Тампы. В 1984 году музей приобрел его у частного коллекционера, который купил его в Художественной галерее Магида Самеда в Каире в 1960 году. Где он был первоначально найден, неизвестно.

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