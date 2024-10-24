Евгения Соколенко

Тройные системы ранее не обнаруживали, тогда как двойных - достаточно много.

Физики из Массачусетского технологического института впервые наблюдали уникальную "тройную черную дыру", что бросает вызов теории об их образовании.

Как пишет Interesting Engineering, в космосе было обнаружено много двойных систем - из черной дыры и другого объекта. Обычно они вращаются друг вокруг друга по спирали, образуя тесную орбитальную пару из-за мощной гравитации.

Новая система удерживает центральную черную дыру в процессе поглощения маленькой звезды, которая делает полный оборот возле нее за 6,5 дней. Однако вторая звезда вращается вокруг черной дыры на гораздо большем расстоянии - на оборот уходит 70 тысяч лет.

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Считается, что черные дыры образуются в результате сильного взрыва умирающей звезды. Однако команда ученых отмечает, что в таком случае при образовании черной дыры вспышка сверхновой и ее энергия оттолкнула бы объекты рядом, а потому внешняя звезда не держалась бы гравитацией на таком расстоянии.

Ученые предполагают, что она могла образоваться в результате более мягкого процесса "прямого коллапса", во время которого звезда просто прогибается сама по себе, образуя черную дыру без последней резкой вспышки. Это объясняет, почему внешняя звезда осталась на месте. Кроме того, таким образом эта новая система может быть первым доказательством такого процесса.

"Мы считаем, что большинство черных дыр образуются в результате сильных взрывов звезд, но это открытие помогает поставить это под сомнение. Эта система является чрезвычайно захватывающей для эволюции черных дыр, и она также вызывает вопрос о том, есть ли там больше троек", - говорит автор исследования Кевин Бердж, научный сотрудник кафедры Паппалардо с физического факультета Массачусетского технологического института.

Открытие тройной черной дыры

Как отмечается физики нашли необычную систему просматривая хранилище астрономических наблюдений Aladin Lite с телескопов в космосе и по всему миру. Они искали в Млечном Пути признаки новых черных дыр.

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Из любопытства они просмотрели изображение V404 Cygni, которая расположена в 8000 световых лет от Земли. Эта черная дыра считается одной из наиболее хорошо изученных и была одним из первых объектов, когда-либо подтвержденных как черная дыра.

Когда команда исследовала оптические изображения V404 Cygni, они увидели два световых пятна, которые очень близко расположены. Первое определили как черную дыру и внутреннюю звезду на близкой орбите. Из-за такого расположения последняя выбрасывает часть своего материала на темный объект и излучает свет.

Однако ученые также изучили и второе пятно, которым оказалась более далекая, внешняя, звезда. Она расположена в 3500 раз дальше от черной дыры, чем Земля от Солнца, что также в 100 раз больше расстояния между Плутоном и Солнцем.

Черные дыры - последние новости

Недавно астрономы наблюдали явление, как сверхмассивная черная дыра разорвала звезду и использовала звездную энергию, чтобы "убить" другую звезду.

Ученые провели наблюдение за тем, как огромная черная дыра "морит голодом" свою галактику.

В центре далекой от Земли галактики впервые зафиксировано пробуждение черной дыры.

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