Компьютерная симуляция использовала 2 миллиарда попыток, но не смогла повторить результат спидраннера.

Рекордный спидран Diablo, державшийся с 2009 года, оказался фальшивкой. Энтузиасты разобрали систему генерацию карт игры и доказали, что идеальный забег спидраннера-рекордсмена groobo просто невозможен в рамках стандартных механик.

Groobo завершил Diablo за 3:12, используя категорию segmented any%, которая допускает эксплойты и перезапуск отдельных частей забега. Однако его удача выглядела слишком подозрительно: лестницы между уровнями оказывались прямо рядом друг с другом, а ключевые боссы практически не сопротивлялись.

Разоблачители использовали инструмент анализа карт, который позволил проверить все возможные сиды, комбинации, определяющие генерацию уровней. Всего их было проанализировано 2.2 миллиарда, но даже среди такого количества не оказалось ни одного, который соответствовал бы маршруту groobo. Единственный способ получить такую карту - искусственно вмешаться в генерацию, а это уже чистый обман.

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Сам рекордсмен признал, что его прохождение было сегментированным и склеенным из лучших попыток, но заметил, что и не выдавал его за честный забег в реальном времени. Однако команда нашла и другие несоответствия в записи, например, подмену версий игры и слишком быстрое убийство финального босса, что также указывает на манипуляции.

Забег удалили из Speed Demos Archive, но он всё ещё остаётся в Книге рекордов Гинесса. Однако ущерб уже был нанесён: непобиваемый результат groobo в своё время полностью убил интерес к этой категории спидранов. "Никто не пытался, потому что никто не мог", - прокомментировал ситуацию эксперт по спидранам dwangoAC.

Ранее один из создателей Diablo заявил, что современные "диаблоиды" убили жанр.

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