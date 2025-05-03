Главная причина подорожания - пошлины Трампа.

Ведущий аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад, объяснил, почему Microsoft внезапно решила поднять цены на свои консоли и игры, и дело не в жадности, а в политике и глобальной экономике.

Во-первых, есть история с торговыми пошлинами Дональда Трампа. Консоли Xbox собираются в Китае, а при ввозе в США облагаются тарифом в 145%. Учитывая, что США остаются крупнейшим рынком для Xbox, Microsoft фактически вынуждена компенсировать свои убытки за счёт остального мира, включая глобальное повышение цен. Причём не только из-за тарифов, но и из-за валютных колебаний, которые сказываются на себестоимости по всему миру.

Ахмад считает, что это только начало, следующая в очереди на подоражание - Sony. Пошлины затронут и её, и компания уже начала потихоньку поднимать цены в отдельных странах. Nintendo пока держится, но у неё производство во Вьетнаме.

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Тем временем Microsoft уже перешла к делу. Цены на Xbox Series S выросли до 380 долларов, а Series X теперь стоит 430 долларов. Плюс к этому - обещанное повышение цен на крупные AAA-релизы, которое случится ближе к концу 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что раскрыта вероятная дата выхода следующего поколения PlayStation и Xbox. Одной из подсказок стала информация об отмененной игре во вселенной "Бегущего по лезвию".

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