Журналист Shinobi602 очень саркастично отреагировал на сообщение пользователя о цене подписки.

Недавно Xbox объявила о повышении стоимости своих продуктов. В условиях, когда цены растут на всё, надвигается ещё одно изменение - возможное повышение стоимости подписки Game Pass.

На форуме ResetEra в обсуждении подорожания игр и консолей один из пользователей отметил, что цены на Game Pass пока не изменились. Однако известный инсайдер Shinobi602 ответил саркастическим комментарием, намекнув, что Xbox ещё не закончил со своими неприятными новостями:

-Big Kahuna Burger: "Ну, кстати, Game Pass не должен подорожать". -Shinobi602: "Лол".

Главным преимуществом Game Pass всегда оставалась его цена: за сравнительно небольшую плату игроки получали доступ к сотням высокобюджетных игр.

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Повышение подписки не станет чем-то неожиданным: ранее аналогичный шаг предприняла и Sony, подняв цены на PS Plus сразу в 15 странах. Для Xbox это может стать уже вторым подорожанием Game Pass менее чем за год, предыдущее произошло в сентябре 2024-го.

Ранее ведущий аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад заявил, что повышение цен на Xbox - только начало, вскоре подорожают все консоли. Главная причина подорожания - пошлины Трампа.

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