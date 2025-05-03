Актёр Люк Дейл, который сыграл Яна Птачека, настроен очень оптимистично.

На фоне недавнего переноса релиза GTA 6 на май 2026 года в индустрии возник неожиданный эффект: некоторые разработчики и актёры начали открыто радоваться задержке.

Причина проста - с уходом главной игры в 2025 году у других проектов появился реальный шанс побороться за престижные награды, например, звание "Игры года".

До недавнего времени считалось практически неизбежным, что если GTA 6 выйдет в 2025-м, она станет безоговорочным фаворитом всех крупных премий. Даже несмотря на насыщенный релизный календарь с такими проектами, как Split Fiction, Clair Obscur: Expedition 33 и Monster Hunter Wilds, именно новая часть Grand Theft Auto рассматривалась как основной кандидат на победу.

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Это особенно заметно по реакции актёра Люка Дейла, исполняющего роль Яна Птачека в Kingdom Come: Deliverance 2. Он написал в соцсетях: "У нас появился шанс! GOTY!".

Ранее мы рассказывали, что никто из сотрудников Rockstar не верил, что GTA 6 выйдет в этом году. Перенос казался неизбежным еще несколько месяцев назад.

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