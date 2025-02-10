Дэвиду Бревику кажется, что погоня за хай-левел контентом в играх сильно обесценивает опыт приключения.

Сооснователь Blizzard и один из создателей Diablo Дэвид Бревик раскритиковал современные экшен-RPG в духе Diablo, отметив, что они потеряли атмосферу первых частей серии.

В интервью VideoGamer он выразил мнение, что нынешние представители жанра излишне полагаются на массовое истребление врагов, обесценивая сам игровой процесс:

"Современные ARPG всё больше скатываются в бесконечное уничтожение толп врагов за секунды. Игроки настраивают свои билды так, чтобы убивать всё подряд как можно быстрее, засыпая экран ненужным лутом".

Он подчеркнул, что в Diablo 2 всё было иначе: меньшее количество противников на экране и более сбалансированные способности создавали более персональное и реалистичное ощущение боя.

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По мнению разработчика, проблема в том, что игры стали сосредоточены на быстром достижении эндгейма, вместо того чтобы делать сам путь к нему интересным: "Настоящее удовольствие в ARPG - это не конечная цель, а само путешествие. Когда его искусственно сокращают, весь игровой процесс теряет смысл".

Ранее геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 заявил, что самое главное в играх - интересный и разнообразный геймплей. По его мнению, чтобы этого добиться, можно принести в жертву продолжительность проекта.

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