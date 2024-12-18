За то время, сколько люди наиграли в игры Blizzard, можно обойти Землю миллион раз.

Очередная компания подводит свои итоги года. Blizzard собрала забавную статистику по своим играм, к примеру, если сложить вес всех убитых за этот год пауков в World of Warcraft, то он будет равен массе синего кита.

Компания посчитала, что пользователи Battle.net наиграли 8.34 миллиардов часов в игры платформы. Если перевести это в года, то получится 952 тысячи лет, этого хватит, чтобы обогнуть Землю пешком 1 миллион раз.

По тому же Battle.net за год было отправлено более 378 миллионов сообщений, чтобы прочитать их все понадобится 60 лет.

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Также игроки убили 4.5 миллиардов пауков в World of Warcraft и сыграли более 4 миллиардов карт мурлоков в Heartstone.

Забавная статистика есть и по Diablo: за 2024 год в Diablo 4 было убито более 1.7 триллионов демонов, это почти столько же, сколько на Земле есть домашних пчёл. Мобильная Diablo Immortal увидела в этом году 480 миллионов игровых смертей, если сложить все смартфоны умерших друг на друга, то они достигнут самой высокой точки в земной атмосфере.

На новых картах в Overwatch 2 наиграли в общей сумме 203 года, за это время можно слетать до Нептуна и обратно 8 раз.

Ранее мы рассказывали, что Valve объявила номинантов премии Steam. На звание "Игры года" претендуют проекты, не удостоившиеся такой чести на The Game Awards 2024: S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine II.

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