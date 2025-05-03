Речь идёт о видео Potion Seller от Джастина Курицкеса, сценариста фильма "Квир" с Дэниэлом Крейгом.

В переиздании Oblivion обнаружили скрытую консольную команду, отсылающую к вирусному видео в интернете Potion Seller, созданному Джастином Курицкесом, который сейчас известен как сценарист фильма "Квир" с Дэниэлом Крейгом.

Это короткий ролик, в котором автор с помощью видеоеффектов на веб-камере разыгрывает диалог между рыцарем и продавцом зелий: рыцарь просит самое сильное зелье, но продавец отказывается, утверждая, что оно слишком мощное для него. Видео стало популярным мемом начала 2010-х годов, набрав около 13 миллионов просмотров на YouTube.

Теперь в Oblivion Remastered можно вручную активировать консольную команду Altar.Player.PotionSellerGiveMeYourStrongestPotions. Её описание гласит: "Пробуждает в игроке силу, способную победить римлян, пришедших завоевать последнюю свободную деревню Галлии. "Ты слышал о моих зельях? …Мои зелья слишком сильны для тебя, путник"".

Видео дня

Как выяснил стример TerraGuildTV, использование данной команды значительно усиливает физическую атаку игрока: любой противник от удара будет отброшен на огромное растояние.

Ранее мы рассказывали, что в ремастере Oblivion можно увидеть самую высокую гору Скайрима - Глотку Мира. Но чтобы на неё посмотреть придётся дойти аж до края карты Сиродила.

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