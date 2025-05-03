Президент Франции отметил дерзость студии Sandfall Interactive.

Французская игра Clair Obscur: Expedition 33 оказалась не просто коммерчески успешной, но и получила признание на уровне государства: лично президент Франции Эммануэль Макрон поздравил разработчиков с достижением отметки в миллион продаж.

Поводом для этого послужил пост в Instagram, опубликованный студией Sandfall Interactive через неделю после релиза. Авторы поблагодарили игроков за поддержку и подчеркнули культурные корни проекта. Сообщение завершилось строкой: "Гордимся тем, что можем разделить это приключение с вами".

На публикацию отреагировал лично Макрон. В комментарии с официального аккаунта он отметил игру как пример смелости и креативности французских создателей:

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"Один миллион проданных копий и одна из самых высоких оценок в истории, и да, она французская. Поздравляю Sandfall Interactive и всех создателей Expedition 33. Вы - пример дерзости и творческого духа Франции".

Ранее издатель Clair Obscur: Expedition 33 объяснил, почему игра стала популярной, несмотря на Oblivion. По мнению Kepler Interactive, близость с проектом Bethesda даже помогла Sandfall Interactive.

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