Издательство не подгоняет Rockstar в сроках разработки, уверяет Штраус Зельник.

Глава Take-Two Штраус Зельник прокомментировал перенос релиза GTA 6. Игра выйдет 26 мая 2026 года, тогда как ранее сам Зельник ориентировался на осень 2025-го.

По словам Зельника, решение связано с желанием сохранить высокий стандарт качества, установленный компанией: "Мы полностью поддерживаем Rockstar в стремлении реализовать своё творческое видение. Мы всегда серьёзно относимся к переносу дат релизов, но остаёмся привержены совершенству".

Он отметил, что Take-Two понимает масштабы ожиданий со стороны игроков по всему миру, но подчёркивает: искусственно ускоренный выпуск не соответствует философии компании. В результате перенос позволяет сохранить целостность проекта и репутацию бренда.

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В то же время Зельник обратился к инвесторам, подчеркнув, что несмотря на перенос флагманского проекта, финансовые цели компании остаются прежними. Take-Two рассчитывает на рекордные показатели в ближайшие два финансовых года:

"Мы ожидаем поэтапный рост и исторические уровни продаж в 2026 и 2027 финансовых годах. Благодаря сильной линейке грядущих релизов, мы уверены в многолетнем росте и в создании дополнительной ценности для акционеров".

Ранее мы рассказывали, что никто из сотрудников Rockstar не верил, что GTA 6 выйдет в этом году. Перенос казался неизбежным еще несколько месяцев назад.

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