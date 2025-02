State of Play может припасть на 14 февраля.

Инсайдер NateTheHate намекнул, что Sony готовит первую в этом году презентацию State of Play, которая пройдет в промежутке с 9 по 15 февраля.

Когда один из пользователей на форуме спросил, состоится ли шоу в следующем месяце, информатор подтвердил это. Однако, на просьбу назвать точную дату, он оставил загадочную фразу: "А что говорит твоё сердце?". Многие восприняли это как намёк на 14 февраля, День святого Валентина.

На предстоящем State of Play ожидаются громкие анонсы. Среди возможных игр, которые могут появиться на презентации - Resident Evil 9, Death Stranding 2 и новая часть God of War в египетском сеттинге. Также поклонники Playstation надеются увидеть свежие новости о Wolverine, Phantom Blade Zero и Lost Soul Aside.

Кроме того, недавно Playstation потребовала удалить фанатский порт Bloodborne на ПК, что некоторые фанаты расценили как подготовку к официальному переизданию игры для компьютеров.

Ранее мы рассказывали, что в руководстве Playstation произошли серьёзные изменения. Теперь всей компанией управляет один человек, а не тандем, как раньше.

