Каждый садовод может бороться с вредителем самостоятельно.

В юго-восточных областях нашей страны наблюдается нашествие саранчи - фермеры и экологи уже начали бить тревогу. По словам биологов, если условия для насекомого будут оставаться благоприятными, оно может добраться даже до западной части Украины. Узнайте, как избавиться от саранчи на своем огороде.

Проверенные средства от саранчи - что использовать

Есть несколько вариантов, как избавиться от саранчи в огороде, о которых должен знать каждый дачник. Не стоит сидеть и ждать, пока вредитель атакует ваши посадки, как и отдавать насекомому все то, что вырастили сами. Именно поэтому запомните, какие препараты от саранчи покупать и как бороться с терроризмом грядок своими силами.

Первый вариант - использовать инсектициды. С ними нужно быть осторожными, потому что активные вещества могут накапливаться в почвах, в итоге отравляя не только насекомых, но и землю. Опытные огородники говорят, что начинать обработку нужно на начальных этапах, пока над вашим садом не кружатся тучи из вредителей. Тогда уже с ними будет сложнее бороться. При первых очагах рекомендуют применять "Актуал", "Энжио", "Фастак", "Залп" или "Актеллик", строго следуя инструкции.

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Второй вариант, чем истребить саранчу - обратиться к народным методам. Можно сделать спреи и настои, отпугивающие насекомых - например, из чеснока, лука или острого перца. Измельчите 2 зубчика чеснока, 2 головки лука или 2 острых перца и смешайте их с 10 стаканами воды. Нагрейте смесь до кипения, затем дайте настояться в течение ночи. После процедите и разбавьте водой в пропорции 1:3 для опрыскивания растений. Если не знали, какой запах отпугивает саранчу, то поверьте, что аромата лука, перца и чеснока насекомое точно не вынесет.

Кроме того, огородники советуют посыпать культуры на грядке тонким слоем муки, которая будет слипаться во рту саранчи, мешая ей поедать растения. Также не лишнее дело - установить физические барьеры. Накрыть огород сетками или специальными защитными укрытиями, чтобы помешать насекомым приблизиться к посадкам. Интересно, что вам могут помочь в борьбе с вредителями даже куры - если держите домашнюю птицу, то она точно склюет несколько особей саранчи, как и любых других насекомых.

Главное - применяя любые из вышеперечисленных методов избавления от незваных гостей, помните, что вы не должны навредить растениям, иначе погубите урожай и без саранчи.

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