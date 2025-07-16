Оба актёра известны по недавним картинам от Disney.

Nintendo раскрыла, кто исполнит главные роли в экранизации The Legend of Zelda. Cъёмки стартуют в следующем году, а в прокат фильм выйдет весной 2027-го.

Главную роль получил 16-летний Бенджамин Эван Эйнсуорт, британский актёр, который уже успел озвучить Пиноккио в ремейке Disney 2022 года. Также он появлялся в "Призраках усадьбы Блай" и в "Песочном человеке" от Netflix.

Зельду сыграет 21-летняя Бо Брагасон, английская актриса, недавно засветившаяся в приключенческом сериале Disney "Разбойница Нелл". Пока неизвестно, какой именно образ принцессы она представит - во франшизе она бывала разной, от воина до правительницы.

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Режиссёром картины выступает Уэс Болл, известный по трилогии "Бегущий в лабиринте" и "Планете обезьян: Новое царство", а продюсерами стали создатель игровой серии Шигеру Миамото и Ави Арад.

Премьера фильма назначена на 7 мая 2027 года. Изначально планировалось выпустить его в марте, но дату уже успели перенести.

Ранее инсайдеры сообщали, что роль Зельды в фильме может получить звезда "Эйфории" Хантер Шафер, но, похоже, не сложилось. Это также был самый любимый каст среди фанатов.

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